Песков: Путин 21 января может обсудить с кабмином налоги малого бизнеса

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в этой сфере есть системная проблема

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 21 января на совещании с правительством может обсудить проблему налогов малого бизнеса, которую поднял в ходе программы "Итоги года" владелец пекарни "Машенька" в Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Есть, действительно, системная здесь проблема, которая не была принята во внимание, когда соответствующие изменения разрабатывались. Это очевидно, и да, мы ожидаем, что этот вопрос тоже сегодня будет подниматься", - отметил представитель Кремля, комментируя развитие ситуации с пекарней "Машенька", владелец который обратился на прямую линию с президентом с вопросом о новой форме налогоисчисления для индивидуальных предпринимателей, и возможность рассмотрения вопроса с поддержкой малого бизнеса на совещании с кабмином.