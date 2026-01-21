В Кремле прокомментировали заявления о "неизвестном оружии" США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что предстоит еще услышать разъяснения относительно этого вопроса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия собирает и анализирует информацию о зарубежных вооружениях, но ожидает также, что заявления о появлении у США "неизвестного оружия" будут разъяснены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты владеют вооружениями, о которых не известно остальному миру.

"У нас есть соответствующие службы, в задачах которых есть сбор и анализ информации на этот счет. Они выполняют свою работу. Но в данном случае еще предстоит, наверное, нам услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов", - сказал представитель Кремля.