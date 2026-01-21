Захарова: ситуация в Красноармейске подтвердила осознанность террора Киева

Официальный представитель МИД РФ заявила, что "это военное преступление, доведенное до уровня методической практики"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Действия Вооруженных сил Украины в Красноармейске подтвердили, что террор против гражданских лиц является осознанной и продуманной политикой геноцида со стороны киевского режима. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодняшний доклад посвящен городу Красноармейску, Покровску. Этот доклад вновь подтверждает, что террор против гражданских лиц не является следствием хаоса или некими издержками боевых действий. Это осознанная, выстроенная, продуманная политика геноцида. Это военное преступление, доведенное до уровня методической практики", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", в рамках которой состоялась презентация доклада международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)".

По словам Захаровой, собранные трибуналом материалы имеют не только общественное и моральное значение, но это еще и доказательная база - это факты, за которыми стоят конкретные исполнители, командиры, идеологи, покровители. "Рано или поздно они должны, а не будут, наказаны. А содеянному будет дана соответствующая правовая оценка", - указала дипломат.

"Правда о происходящем в Донбассе должна быть донесена до международного сообщества, как бы ни пытались ее заглушить, исказить, отретушировать. Никто не должен уйти от ответственности, в том числе и те, кто спонсирует на Западе этот страшный беспредел", - заключила официальный представитель МИД РФ.

Красноармейск был освобожден в декабре 2025 года силами группировки "Центр".