Москалькова отметила огромное число обращений о преступлениях ВСУ в приграничье

Уполномоченные по правам человека в регионах приграничья стараются, чтобы ни один факт не остался не зафиксированным

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Огромное количество обращений от пострадавших на приграничных территориях РФ в результате обстрелов ВСУ ежедневно поступает в аппарат уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, только в Белгородской области с начала года погибли 10 и были ранены 52 человека.

"Продолжаются обстрелы [со стороны ВСУ] приграничных территорий РФ. Каждый день мы получаем огромное количество обращений от людей, пострадавших от этих зверств", - сказала Москалькова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в Красноармейске (Покровске)" в МИА "Россия сегодня".

По ее словам, уполномоченные по правам человека в регионах приграничья работают с этими людьми и стараются, чтобы ни один факт не остался не зафиксированным. "В Белгородской области ведется "Белая книга", которая фиксирует все эти злодеяния. Только в 2026 году по состоянию на 20 января погибли 10 человек и ранены 52 мирных жителя, в том числе 3 детей", - сказала омбудсмен.

"Сегодня Следственный комитет каждый этот факт не просто документирует, возбуждается уголовное дело, ведется расследование. Конечно, было бы очень важно, чтобы общественный международный трибунал получил статус профессионального либо национального трибунала, либо международного трибунала, чтобы можно было фиксировать эти зверства для дальнейшей оценки международного сообщества", - сказала Москалькова.