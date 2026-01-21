В Госдуме объяснили ограничения на съемку в зале пленарных заседаний

Балкон в зале пленарных заседаний ГД изначально предназначался только для работы операторов федеральных каналов, сообщили в пресс-службе палаты парламента

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Балкон в зале пленарных заседаний Госдумы, с которого вели съемку фотографы и операторы, изначально предназначался только для работы операторов федеральных каналов. С 21 января он возвращается к этому режиму работы, сообщили ТАСС в пресс-службе палаты парламента.

Ранее СМИ сообщили о том, что фотографам думского пула запретили вести съемку в зале пленарных заседаний.

"Балкон изначально предназначался для работы телеоператоров федеральных телеканалов и с сегодняшнего дня он возвращается к этому режиму работы. Пленарные заседания продолжит снимать фотограф Госдумы", - пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что фотографии в открытом доступе на сайте Госдумы. "Напоминаем также, из зала заседаний ведется прямая трансляция пленарных заседаний на сайт Госдумы и на Думу ТВ, любой желающий может посмотреть и послушать", - пояснили в пресс-службе.