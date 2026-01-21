Сенатор Шейкин объяснил проблемы с загрузкой видео в Telegram

В России последовательно принимают меры против мессенджера из-за его отказа выполнять требования по пресечению преступлений

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Меры против Telegram вводятся в России последовательно в связи с отказом мессенджера выполнять требования по пресечению преступлений. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, комментируя информацию о проблемах с загрузкой видео в Telegram, на которые в последние дни жалуются пользователи.

"Роскомнадзор последовательно применяет меры в отношении интернет-сервисов, нарушающих законодательство РФ. Иностранные мессенджеры используются для организации и проведения террористических актов на территории России, для мошеннических и иных преступлений против граждан нашей страны. Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не "проходят" аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов", - сказал он.

По словам сенатора, ограничения вводятся последовательно, и это позволяет россиянам перейти на использование других мессенджеров. "Я рекомендую в качестве альтернативы иностранного сервиса использовать только национальные мессенджеры", - добавил Шейкин.

В августе Роскомнадзор ограничил звонки через мессенджер. По версии РКН, Telegram использовался для обмана, вымогательства денег и киберпреступлений.