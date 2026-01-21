Поддержка семей и бесперебойное обеспечение льготными лекарствами. Заявления Путина
Редакция сайта ТАСС
16:10
обновлено 16:54
Защитники Отечества должны быть уверены, что все вопросы социального характера как для них, так и для их близких, будут решаться эффективно, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с правительством.
Глава государства отметил, что нужно постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, работать с доступностью льготных лекарств в каждом регионе. Кроме того, покупатели жилья должны вовремя получать ключи от застройщиков.
ТАСС собрал основные заявления президента.
Итог прямой линии
- Более 3 млн обращений россиян к президенту поступило в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
- Вопросы на прямую линию - это "важнейший индикатор" для государства и "прямое указание к действию".
- Обработка обращений на прямую линию теперь "занимает считаные минуты" благодаря отечественным технологиям искусственного интеллекта: "И, конечно, значительно ускоряет решение конкретных проблем".
Социальная политика
- Все меры по поддержки семей с детьми должны опираться на мнение граждан, "учитывать их запросы, эффективность тех решений, которые уже действуют".
- Нужно постоянно донастраивать и совершенствовать систему поддержки семей с детьми: "И правительство, и коллегия субъектов федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее".
- Поступившее на прямую линию предложение продлить время работы детских яслей обсуждалось с председателем правительства Михаилом Мишустиным и профильным вице-премьером Татьяной Голиковой: "Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались".
- Продление часов работы детских садов и яслей будет способствовать более раннему выходу женщин из декрета и сохранению ими профессиональной квалификации: "Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию".
- Необходимо как можно скорее скорректировать правила назначения единого пособия для многодетных, которые остались без выплат из-за незначительного превышения уровня доходов: "Надо запустить эту систему [корректировки предоставления пособия] как можно быстрее".
Поддержка покупателей жилья
- Покупатели жилья должны вовремя получать ключи от застройщиков: "Если строительные компании и затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки".
Лекарственное обеспечение
- Льготные лекарства, которые россияне не всегда могут получить, должны быть доступны для граждан в каждом российском регионе без исключения: "Подчеркну, льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте".
- Необходимо тщательно разбираться с каждым случаем задержки выплат бойцам специальной военной операции и их семьям: "Обращаю внимание, в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях. И разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом".
Поддержка семей бойцов СВО
- Поддержка защитников Отечества и членов их семей - это моральная обязанность государства: "Это просто обязанность государства, моральная обязанность - поддержать наших бойцов и наших ветеранов".
- Забота о бойцах СВО и их семьях - один из залогов эффективного выполнения боевых задач на фронте:
- "Для успешного выполнения боевых задач - я думаю, что это очевидно, - люди на фронте должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей. Это значительная часть мотивации в эффективной работе в боевых условиях".
Поддержка предпринимателей и бизнеса
- Налоговая нагрузка на бизнес не должна расти чрезмерно: "Важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее".
- Предложение главы Минэкономразвития Максима Решетникова ввести переходный период по налоговым изменениям для малого бизнеса - хорошая идея: "Хорошая идея, Максим Геннадьевич, по поводу переходного периода, правильно, и, конечно, я поддерживаю".