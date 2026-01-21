Статья

Поддержка семей и бесперебойное обеспечение льготными лекарствами. Заявления Путина

Глава государства обсудил на совещании с правительством итоги прямой линии, поддержку бизнеса и социальную политику

Защитники Отечества должны быть уверены, что все вопросы социального характера как для них, так и для их близких, будут решаться эффективно, заявил глава государства Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства отметил, что нужно постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, работать с доступностью льготных лекарств в каждом регионе. Кроме того, покупатели жилья должны вовремя получать ключи от застройщиков.

ТАСС собрал основные заявления президента.

Итог прямой линии

Более 3 млн обращений россиян к президенту поступило в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным".

Вопросы на прямую линию - это "важнейший индикатор" для государства и "прямое указание к действию".

Обработка обращений на прямую линию теперь "занимает считаные минуты" благодаря отечественным технологиям искусственного интеллекта: "И, конечно, значительно ускоряет решение конкретных проблем".

Социальная политика

Все меры по поддержки семей с детьми должны опираться на мнение граждан, "учитывать их запросы, эффективность тех решений, которые уже действуют".

Нужно постоянно донастраивать и совершенствовать систему поддержки семей с детьми: "И правительство, и коллегия субъектов федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее".

Поступившее на прямую линию предложение продлить время работы детских яслей обсуждалось с председателем правительства Михаилом Мишустиным и профильным вице-премьером Татьяной Голиковой: "Правительство прорабатывает эти и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались".

Продление часов работы детских садов и яслей будет способствовать более раннему выходу женщин из декрета и сохранению ими профессиональной квалификации: "Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию".

Необходимо как можно скорее скорректировать правила назначения единого пособия для многодетных, которые остались без выплат из-за незначительного превышения уровня доходов: "Надо запустить эту систему [корректировки предоставления пособия] как можно быстрее".

Поддержка покупателей жилья

Покупатели жилья должны вовремя получать ключи от застройщиков: "Если строительные компании и затягивают выполнение своих обязательств, то покупатели жилья смогут компенсировать издержки".

Лекарственное обеспечение

Льготные лекарства, которые россияне не всегда могут получить, должны быть доступны для граждан в каждом российском регионе без исключения: "Подчеркну, льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте".

Необходимо тщательно разбираться с каждым случаем задержки выплат бойцам специальной военной операции и их семьям: "Обращаю внимание, в каждом конкретном случае речь идет о судьбах людей, о семьях. И разбираться с этими нестыковками, сбоями нужно самым тщательным образом".

Поддержка семей бойцов СВО

Поддержка защитников Отечества и членов их семей - это моральная обязанность государства: "Это просто обязанность государства, моральная обязанность - поддержать наших бойцов и наших ветеранов".

Забота о бойцах СВО и их семьях - один из залогов эффективного выполнения боевых задач на фронте:

"Для успешного выполнения боевых задач - я думаю, что это очевидно, - люди на фронте должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей. Это значительная часть мотивации в эффективной работе в боевых условиях".

Поддержка предпринимателей и бизнеса