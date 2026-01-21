Рябков обсудил с послом Израиля контроль над вооружениями
16:08
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с послом Израиля в Москве Одедом Йосефом вопросы контроля над вооружениями с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.
"Состоялось обсуждение ряда актуальных вопросов международной повестки дня, включая проблематику контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения, с акцентом на ситуацию в Ближневосточном регионе", - указали в ведомстве.