Путин: для успеха на СВО бойцам нужно знать, что страна заботится об их семьях

Президент РФ назвал заботу о военных и их семьях одним из залогов эффективного выполнения боевых задач

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Забота о бойцах СВО и их семьях - один из залогов эффективного выполнения боевых задач на фронте. Это отметил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что решение вопросов социального характера и выполнение обязательств государства перед нашими бойцами, перед членами их семей имеет чрезвычайно важное значение", - указал верховный главнокомандующий.

"Для успешного выполнения боевых задач - я думаю, что это очевидно, - люди на фронте должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей, - заметил Путин. - Это значительная часть мотивации в эффективной работе в боевых условиях".