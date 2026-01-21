ТАСС: солдат ССО Украины глумился над российскими пленными в соцсетях

На одном из фото они демонстрируют взятых в плен российских солдат с пририсованными пленным вместо лиц эмодзи клоунов, рассказали в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Командир группы 140-го центра сил специальных операций (ССО) Украины на своих страницах в социальных сетях глумился над российскими пленными. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали, что в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО во главе с капитаном Леонидом Семенюком.

"[Происходило] глумление над российскими пленными - на одном из фото головорезы Семенюка демонстрируют взятых в плен российских солдат. Примечательно, что они пририсовали пленным вместо лиц эмодзи клоунов, видимо, считая, что это очень смешно", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, по его данным, на странице группы Семенюка публиковались видео вторжения ВСУ в Курскую область.