ТАСС: командование ВСУ под Сумами отправляет спецназовцев на штурмы

Капитан Леонид Семенюк, уходя на ротацию, сообщал, что в его подразделении огромные потери

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Украинское командование использует группы сил специальных операций (ССО) в качестве штурмовой пехоты под Сумами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Ранее силовики сообщали, что в Сумской области была ликвидирована группа 140-го центра ССО во главе с капитаном Леонидом Семенюком.

"Сам Семенюк, уходя на ротацию, сообщал, что в его подразделении потери просто огромные. Это лишь подтверждает тот факт, что украинское командование использует ССО в качестве штурмовой пехоты", - отметил собеседник ТАСС.