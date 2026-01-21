Дипломаты России и Казахстана обсудили взаимодействие в СНГ, ЕАЭС, ОДКБ

Консультации сторон прошли в Астане

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва и Астана провели консультации о сотрудничестве в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"21 января в Астане прошли консультации по вопросам взаимодействия в рамках СНГ, ЕАЭС, ОДКБ на уровне директоров профильных департаментов МИД России и МИД Казахстана", - указывается в сообщении.

В дипведомстве сообщили, что в ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов координации работы внешнеполитических ведомств в рамках региональных интеграционных объединений на пространстве Содружества.

"Отдельное внимание уделено обсуждению приоритетных направлений работы в контексте российского председательства в ОДКБ и председательства Казахстана в ЕАЭС в текущем году", - заключили в МИД РФ.