Клишас: допускать детей к соцсетям должны их родители

Председатель комитета по госстроительству Совфеда считает, что вводить такой запрет надо только для детей младше 10 лет, а для тех, кто старше - необходимы ограничения

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Решение о доступе детей к соцсетям должны принимать их родители. Такое мнение выразил председатель комитета по госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Запрет на доступ к соцсетям надо вводить только для детей до 10 лет, при этом для детей постарше тоже необходимы ограничения, но не столь радикальные, ранее заявил ТАСС замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб.

"Принимать решение о доступе детей к соцсетям должны их родители", - написал в своем Telegram-канале Клишас, комментируя заявления Гриба.

Дети в возрасте до 14 лет не должны иметь доступ к социальным сетям, а с 14 до 16 лет должны действовать серьезные ограничения в этой сфере, заявил ранее ТАСС зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР).