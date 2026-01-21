Политолог Свириденко: Трамп дал понять, что под нож могут пойти даже союзники

Новый мир по-американски - это не решение трех ключевых задач человечества, подчеркнул исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе обозначил свое понимание нового идеального мира, в борьбе за который нет места сантиментам, а под нож могут пойти даже самые ближайшие союзники. Такое мнение ТАСС высказал исполнительный директор Института экономики роста им. П. А. Столыпина Антон Свириденко.

В ходе своего выступления в Давосе Трамп в числе прочего заявил, что Гренландия, по его мнению, является частью Северной Америки и американской территорией. Европа движется в неверном направлении, ее некоторые части стали неузнаваемыми, а США заинтересованы в сильных союзниках, поэтому европейским странам следует менять свою политику, отметил Трамп.

Как указал Свириденко, новый мир по-американски - это не решение трех ключевых задач человечества: равного доступа к капиталу, ресурсам и стоимости труда на недискриминационной основе, а старт гонки. "Им важно, кто раньше и больше сам обеспечит себе в этом преимуществ. Фактически [похоже на] где-то XVI-XIX век - гонка за преимущества. Нет сантиментов, под нож могут пойти самые ближайшие союзники", - считает эксперт.

По его мнению, США взяли быстрый старт в построении многополярного мира, но они строят его по-своему, а не таким, каким его представляют страны глобального Юга.

"Это откровенное давление на Европу. Трамп сказал, что будет строить новый мир по своим лекалам, но совсем другим, нежели при прошлом президенте США", - сказал Свириденко, добавив, что драйверами станут новые технологии и более дешевая энергетика.

"В их понимании технологический сдвиг - ИИ, роботы, вытекающий спрос на труд и несовершенство общественных устройств, - все равно не дадут реализовать идеальную картинку мира, поэтому "лучше запремся в себе и будем обеспечивать все себе по одиночке", - заключил он.