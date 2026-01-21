Матвиенко попросила Путина оценить идею "Совета мира"
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время оперативного совещания президента РФ с постоянными членами Совбеза попросила Владимира Путина дать оценку напряженности вокруг Гренландии и создаваемому по инициативе президента США Дональда Трампа "Совету мира".
"Можно до рассмотрения основного вопроса задать вам два вопроса?" - поинтересовалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и попросила главу государства дать оценку создаваемому по инициативе США "Совету мира" и ситуации вокруг Гренландии.
Российский лидер обстоятельно ответил на озабоченности председателя верхней палаты парламента.