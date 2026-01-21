Путин поблагодарил Трампа за приглашение РФ в "Совет мира"
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия получила приглашение в "Совет мира" от президента США Дональда Трампа и благодарна за него. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
"Мы действительно получили личное обращение от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре, - ответил Путин на заданный в ходе совещания вопрос председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. - Хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение".