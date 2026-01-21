Путин поручил МИД изучить предложение о "Совете мира"

Министерство также проконсультируется на этот счет со стратегическими партнерами

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил министерству иностранных дел РФ изучить поступившее Москве предложение о вступлении в "Совет мира" и проконсультироваться с партнерами.

"Что касается нашего участия в "Совете мира", то МИДу России поручено изучить поступившие к нам документы, проконсультироваться на этот счет с нашими стратегическими партнерами, и только после этого мы сможем дать ответ на переданное нам приглашение", - заявил Путин в ходе совещания с Совбезом РФ.