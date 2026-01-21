Путин: главное, чтобы процесс по Газе привел к долгосрочному решению конфликта

По словам президента, это касается рекомендации реконструкции сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на важность того, чтобы весь процесс по сектору Газа благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Российский лидер в ходе совещания с постоянными членами Совбеза отметил, что в сделанном России предложении по "Совету мира" речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке, о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа.

"В этой связи отмечу главное. Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях Организаций Объединенных Наций. Необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев", - подчеркнул президент.

Это, по словам Путина, касается рекомендации реконструкции сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры, систем здравоохранения, водоснабжения, налаживания бесперебойного обеспечения продовольствием.