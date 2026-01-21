Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных в США средств

Учитываются особые отношения России с палестинским народом, отметил глава государства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия готова направить в "Совет мира" $1 млрд из замороженных еще при прежней американской администрации активов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ

"Уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - указал глава государства.