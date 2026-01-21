Путин: РФ готова дать замороженные в США активы на восстановление в зоне СВО

Россия могла бы направить в "Совет мира" $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, отметил глава государства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Москва обсуждает с Вашингтоном идею использовать замороженные российские активы на восстановление территорий в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

Он отметил, что Москва могла бы направить в "Совет мира" $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов.

"Кстати, оставшиеся средства из наших же замороженных в США активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий, после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США", - сказал Путин.