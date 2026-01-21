Путин уверен, что США и Дания разберутся между собой по поводу Гренландии

Российский лидер отметил, что РФ это точно не касается

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Дания самостоятельно между собой разберутся в ситуации, которая сложилась вокруг Гренландии.

"Нас точно это не касается, - указал глава государства в ходе оперативного совещания с Совбезом РФ. - Думаю, что они между собой разберутся".

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи острова от Дании. В Белом доме при этом подчеркнули, что Вашингтон не намерен использовать силу для установления контроля над Гренландией, однако привержен цели приобретения острова путем переговоров.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.