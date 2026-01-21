Путин: Дания всегда относилась к Гренландии жестко, как к колонии

Президент РФ отметил, что это дело другого порядка

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии - жестко, фактически жестоко. Внимание на это обратил президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с Совбезом РФ.

"Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, довольно жестко, если не сказать жестоко к ней относилась", - сказал российский лидер.

"Но это уже дело другого порядка, вряд ли сейчас это кого-то интересует", - заметил глава государства.