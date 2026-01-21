Гатилов: главный правозащитник ООН замалчивает зверства Зеленского

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве напомнил, что только с начала года "от украинских обстрелов и ударов БПЛА пострадали как минимум 152 мирных российских жителя"

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк продолжает лицемерно замалчивать ежедневные зверства, совершаемые режимом Владимира Зеленского в отношении гражданского населения РФ. Об этом заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Уважаемый господин Тюрк, Вы в очередной раз льете "крокодиловы слезы" по поводу разрушения украинской энергетической инфраструктуры, однако продолжаете лицемерно замалчивать террористические атаки ВСУ на сугубо гражданские объекты на территории России, которые происходят практически в ежедневном режиме", - написал он в обращении к Тюрку, опубликованном в Telegram-канале постпредства.

Дипломат напомнил, что только с начала года "от украинских обстрелов и ударов БПЛА пострадали как минимум 152 мирных российских жителя". "Из них 45 погибли, включая троих детей, 107 ранены, в том числе 8 несовершеннолетних", - уточнил он. Гатилов также упомянул жертв кровавых трагедий в Хорлах и Тарасовке Херсонской области, в Белгородской области и в Воронеже.

"Это - только малая толика примеров зверств загнанного в угол Зеленского и его неонацистского режима, предчувствующих свое скорое и неминуемое поражение, - пишет дипломат. - Когда же Вы, господин "правозащитник", займете объективную позицию и дадите соответствующую оценку действиям украинских военных, калечащих и убивающих мирных российских граждан?".