Путин отметил, что у РФ есть опыт решения территориальных вопросов с США
Редакция сайта ТАСС
20:53
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с США и Гренландией, напомнил, что у РФ есть опыт решения подобных вопросов с Вашингтоном.
"У нас есть опыт решения подобных вопросов с Соединенными Штатами", - отметил российский лидер. Путин обратил внимание на то, что США в XIX веке купили у России Аляску.
Президент РФ также подсчитал, опираясь на опыт продажи Аляски, что Гренландия может стоить от $200 млн до $1 млрд. Путин выразил уверенность, что США "потянут" эту сумму.