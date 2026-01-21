Дмитриев предположил, что следующая сделка США может быть по Канаде
Редакция сайта ТАСС
20:53
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что следующая сделка США после Гренландии может быть связана с Канадой.
"Канада следующая?" - задался он вопросом в Х.
Таким образом он отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что сделка по Гренландии будет скоро представлена. "Она дает нам все, что нам нужно получить", - подчеркнул Трамп.