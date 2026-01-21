Дмитриев предположил, что следующая сделка США может быть по Канаде

Так спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ отреагировал на слова американского лидера Дональда Трампа о том, что сделка по Гренландии будет скоро представлена

Редакция сайта ТАСС

Специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев © Карпухин Сергей/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что следующая сделка США после Гренландии может быть связана с Канадой.

"Канада следующая?" - задался он вопросом в Х.

Таким образом он отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что сделка по Гренландии будет скоро представлена. "Она дает нам все, что нам нужно получить", - подчеркнул Трамп.