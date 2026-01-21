Путин примет в Кремле президента Палестины Аббаса

Ожидается, что стороны обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ситуацию в секторе Газа

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 января, встретится в Кремле с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Темами обсуждения станут состояние и перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, планируется, что лидеры обсудят положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.

Российский лидер на оперативном совещании Совбеза РФ сообщил о намерении обратиться на переговорах с Аббасом к теме создания "Совета мира" по Газе и возможному выделению для этого $1 млрд из замороженных в США российских активов. По словам президента, в сделанном предложении о присоединении к "Совету мира" речь идет об урегулировании на Ближнем Востоке, поиске решений проблем палестинского народа и разрешении гуманитарных проблем в секторе Газа.

Главное, по мнению России, чтобы решения помогли долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и с учетом нужд палестинцев. Поэтому уже сейчас, еще до решения насчет участия в "Совете мира", Россия готова направить организации $1 млрд из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, сказал Путин.

Главы государств регулярно в контакте. В мае 2025 года Путин и Аббас проводили встречу в Москве. Тогда президент Палестины прибыл в Россию для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2024 году главы государств виделись дважды: в августе - в резиденции Ново-Огарево и в октябре - на полях саммита БРИКС в Казани.