Путин встретится со спецпосланником Трампа Уиткоффом

Стороны намерены продолжить диалог по вопросам украинского урегулирования

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 22 января примет специального посланника американского лидера Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера. О своем намерении встретиться с американскими представителями после встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом российский лидер сообщил накануне поздно вечером во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

Путин отметил, что Уиткофф и Кушнер "приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования". При этом российский лидер рассказал, что намеревается обсудить с представителями США также и детали участия России в "Совете мира", куда Путина пригласил Трамп.

Это будет уже седьмой личный контакт президента РФ и американского политика.

Уиткофф ранее сообщал, что планирует направиться в Москву в четверг и прибыть поздно ночью. По словам спецпредставителя президента США, с ним вместе в Россию прилетит Кушнер, который присутствовал и во время предыдущего разговора президента РФ с американскими эмиссарами.

Приезду Уиткоффа и Кушнера в Москву предшествовала их встреча со спецпредставителем президента РФ, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, состоявшаяся 20 января в Доме США в Давосе, на полях Всемирного экономического форума. Представители двух стран общались более двух часов за закрытыми дверями. Уиткофф оценил эти переговоры как "очень позитивные".

Предыдущие контакты

До предстоящей встречи политики пять раз проводили беседы в Кремле, один раз российский лидер принял представителя администрации в США в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Путин и Уиткофф виделись в Анкоридже, в тот раз американец был членом делегации президента США.

Первый визит Уиткоффа, который занимает пост спецпосланника президента США по Ближнему Востоку, но пользуется особым доверием, состоялся 11 февраля 2025 года. Он стал первым американским политиком, прилетевшим в Россию после возвращения Трампа в Белый дом. Тогда он приезжал в Москву, чтобы забрать американца Марка Фогела, осужденного в РФ за контрабанду наркотиков и накануне визита помилованного президентом РФ. Позже в эфире американского телеканала CBS Уиткофф заявил, что в Москве у него состоялась встреча с Путиным, Кремль не комментировал это сообщение.

Второй раз он приезжал в Москву 13 марта и был принят главой российского государства. Темы разговора пресс-служба Кремля не раскрывала. По словам Уиткоффа, переговоры длились три-четыре часа, он назвал их позитивными. Путин передал через него подарок для главы Белого дома - картину кисти Никаса Сафронова, на которой Трамп запечатлен после покушения на него в ходе предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля 2024 года.

11 апреля Уиткофф приезжал в Санкт-Петербург, где провел переговоры с Дмитриевым и вновь встретился с Путиным. По информации пресс-службы Кремля, темой их разговора были аспекты украинского урегулирования.

25 апреля состоялся четвертый визит американского политика в Россию. Путин принял его в Кремле и беседовал с ним три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что разговор носил "конструктивный и весьма полезный характер" и "позволил дополнительно сблизить позиции России и США не только по Украине, но и по ряду других международных вопросов". Он добавил, что стороны обсуждали возобновление прямых переговоров между РФ и Украиной. До встречи в Кремле Уиткофф встретился с Дмитриевым.

6 августа Уиткофф приехал в Россию в пятый раз. В аэропорту Внуково его встретил Дмитриев, вместе они прогулялись по парку Зарядье, а позже в Кремле Уиткофф вновь встретился с Путиным, их беседа продлилась около трех часов. Как рассказал Ушаков, стороны провели "весьма полезный и конструктивный разговор", в ходе которого Россией "по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы", и "соответствующие сигналы получены и от президента Трампа". Трамп на встрече с журналистами в Белом доме назвал переговоры в Москве "очень продуктивными". Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у Вашингтона "есть лучшее понимание условий, при которых Россия готова закончить войну".

Аляска и план Трампа по Украине

Спустя 10 дней, 16 августа, у Путина и Уиткоффа вновь была возможность увидеться. Российский лидер прилетел на Аляску, где в рекордные сроки был организован саммит с его американским коллегой. Уиткофф входил в делегацию, сопровождавшую на этих переговорах Трампа.

Шестая встреча произошла 2 декабря на фоне активизации дипломатических усилий администрации Трампа, предложившей новый план по завершению конфликта на Украине. Уиткоффа сопровождал Кушнер. Как рассказал Ушаков по итогам встречи, "беседа была весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной и продолжалась не пять минут, a пять часов". По его словам, у сторон была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. В частности, обсуждались аспекты американского мирного плана, с отдельными положениями которого Путин выразил категорическое несогласие, конкретные территориальные проблемы, без урегулирования которых прочный мир невозможен, и перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран.