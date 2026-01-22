Депутат Водолацкий: Молдавия де-факто уже разорвала отношения с СНГ при Санду

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками напомнил, что по пути разрыва отношений с объединением уже прошла когда-то Украина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Молдавия при президенте Майе Санду фактически разорвала отношения с СНГ и не принимает участия в мероприятиях содружества. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Сегодня де-факто Молдова при [президенте Майе] Санду не участвует ни в каких мероприятиях СНГ, не присутствует и не ратифицирует те соглашения, которые принимаются в рамках СНГ и в принципе Молодова полностью де-факто разорвала отношения с СНГ. К чему это приведет? К тому, к чему стремилась Санду, когда ее посадили в кресло президента и на второй строк с грубейшими даже нарушениями, ведь Европа на это не обратила внимания, способствовала, чтобы она осталась на плаву, независимо от воли и влияния граждан Молдовы, а Санду заявила, что она видит Молдову в составе Румынии", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что по пути разрыва отношений с СНГ и отказа от всех договорных обязательств уже прошла когда-то Украина.

Ранее вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что Кишинев начал процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ. По его словам, "к середине февраля будут завершены процессы денонсации в правительстве", после чего документы должна будет подписать Санду.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию в Евросоюз и отказалась участвовать в саммитах содружества. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации более 120 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом глава молдавского МИД Михай Попшой уточнил, что Кишинев не склонен денонсировать важные и полезные для страны договоренности в рамках СНГ. Однако 19 января он заявил, что правительство намерено предложить парламенту денонсировать ключевые соглашения о вхождении в СНГ. Если депутаты и президент одобрят это решение, после завершения технических этапов Молдавия больше не будет частью Содружества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник выразил сожаление в связи с намерением Молдавии выйти из СНГ, отметив, что этот формат за годы работы подтвердил свою полезность.