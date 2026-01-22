Москалькова: Киев вернул тела двух российских военнопленных

Военнослужащие попали в плен без каких-либо ранений в 2025 году, сообщила уполномоченный по правам человека в России

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украина в рамках обмена вернула РФ тела двух российских военнослужащих, которые в 2025 году попали в плен без каких-либо ранений. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В мае 2025 года в плен ВСУ попали два российских военнослужащих и этот факт был подтвержден украинским Telegram-каналом, который публиковал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года. На нем они без каких-либо ранений отчетливо сообщают о пленении. Украинские власти данную информацию по официальным запросам нашей стороны не подтвердили и уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена", - сказала Москалькова.

Омбудсмен сообщила, что несколько фактов, подтверждающих военные преступления ВСУ в отношении российских военнослужащих, она привела в ходе состоявшейся 16 января 2026 года в Женеве встречи с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич.