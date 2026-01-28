Эксперт Рожин: Россия готова ответить США в случае исчерпания договора СНВ-III

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В случае непродления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III) у России готов ответ на возможные попытки США изменить глобальный ядерный баланс сил. Об этом в колонке для ТАСС написал военный эксперт Борис Рожин.

"В случае полного исчерпания СНВ-III Москве будет чем ответить на попытки Вашингтона склонить чашу стратегического ядерного превосходства в свою пользу", - следует из текста колонки.

Эксперт напомнил, что инициатором возобновления гонки ракетно-ядерных вооружений была не Россия, а США, которые "последовательно разрушали всю систему договоров, ограничивавших эту гонку" с целью достижения военно-технологического превосходства. В качестве важного фактора, подрывавшего систему договора, Рожин назвал и "потакание со стороны США и НАТО попыткам Украины получить ядерное оружие". Россия, в свою очередь, не будет игнорировать попытки Вашингтона разрушить ядерный паритет и в ответ продолжит активно развивать свою ядерную триаду. "Технологический задел у РФ для этого есть, и конфликт на Украине это также хорошо показал", - считает эксперт.

По его словам, Москва приостановила свое участие в СНВ-III в ответ на возврат США к курсу на модернизацию ядерного потенциала под предлогом "российских и китайских нарушений". В целом, после начала СВО на Украине как США, так и Россия сосредоточились на разработке перспективных ударных средств и модернизации уже имеющихся. При этом, считает эксперт, у РФ есть весомое преимущество благодаря уже поставленным на боевое дежурство и испытанным гиперзвуковым ракетам и комплексу "Орешник", а также перспективным стратегическим ударным "Буревестнику" и "Посейдону". "В отличие от пропагандистских клише про "мультики Путина" и "российского бумажного тигра", военно-промышленная реальность такова, что Россия имеет все возможности для создания новых эффективных средств стратегического сдерживания, от которых у США и НАТО нет эффективной защиты", - пишет в заключение Рожин.

О договоре СНВ-III

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, также известный как ДСНВ, СНВ-III или Пражский договор, был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 г. в Праге. Договор регулирует количество, но не состав и структуру стратегических наступательных вооружений. Документ был рассчитан на 10 лет (до февраля 2021 года) с возможностью продления на период не более пяти лет, а также включает положение о выходе.

26 января 2021 года Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по его продлению на пять лет (до 5 февраля 2026-го), 3 февраля - нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для его пролонгации. 22 сентября прошлого года президент России на совещании с Совбезом РФ заявил, что Россия готова после истечения ДСНВ в феврале еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако, подчеркивал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Полный текст колонки будет опубликован в 07:00 мск.