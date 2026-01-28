Захарова: НАТО в панике, потому что некому пожаловаться из-за Гренландии

Официальный представитель МИД РФ отметила, что пункта, как жаловаться на членов альянса внутри него, в законодательствах нет

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Внутри НАТО паника, потому что некому пожаловаться на действия США в отношении Гренландии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Продолжают пугать Россией. Но если в этом какая-то прослеживается, я говорю, не логика, а взаимосвязь их болезненного объяснения, то причем, например, здесь Китай понять вообще невозможно, - обратила внимание Захарова. - Ну, то есть, каким лассо должен Китай, так сказать, притянуть к себе Гренландию, как он должен изменить законы гравитации, чтобы хоть как-то на нее начать претендовать?"

"Мы, конечно, все понимаем, что это абсолютно придуманная история, но внутри альянса, конечно, паника, потому что они понимают, что это для них цуцванг, а куда идти жаловаться? - отметила дипломат. - Их же приучили, их национальное законодательство выстроили таким образом, что жаловаться можно только внутри НАТО на тех, кто находится вне НАТО. А пункта о том, как жаловаться внутри НАТО на тех, кто в НАТО находится, там нет".