Песков: Путин и аш-Шараа обсудят тему военных РФ в Сирии
Редакция сайта ТАСС
10:07
обновлено 10:18
МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Тема, касающаяся нахождения российских военных в Сирии, будет затронута в ходе сегодняшних переговоров президента РФ Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Не сомневаюсь, что все темы, связанные с пребыванием наших военных в Сирии, также будут затронуты и сегодня на переговорах", - отметил представитель Кремля.