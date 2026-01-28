В Вологде упразднили общую часть партийных списков на выборах в парламент области

Выборы пройдут осенью

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Парламентарии Вологодской области упразднили общую часть партийных списков на выборах депутатов Вологодского заксобрания, которые пройдут осенью. Такие поправки в областное законодательство депутаты одобрили в среду, сообщила пресс-служба парламента.

"Областной список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением на выборах депутатов законодательного собрания по областному избирательному округу, разбивается только на региональные группы. Изменения направлены на повышение персональной ответственности депутатов и позволят избирателям голосовать за конкретных кандидатов, которых они считают наиболее достойными", - говорится в сообщении.

Такой подход повысит доверие к институту выборов, отметил председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, член фракции "Единая Россия" Максим Выдров. "Партии будут прямо говорить о тех кандидатах, среди которых будут распространяться мандаты депутатов, избираемых по спискам. Кроме того, это приведет к конкуренции среди самих партий и внутри политических объединений. Одна из основных целей нововведений - чтобы избиралось как можно больше ярких, активных, целеустремленных и ответственных кандидатов, которые отвечают за свои действия", - привела пресс-служба слова Выдрова.

Руководитель фракции КПРФ в парламенте, первый секретарь вологодского областного отделения КПРФ Александр Морозов выступил против поправок, но большинством голосов они были приняты. Поправки в закон предложили совместно члены фракций "Единая Россия", "Партии пенсионеров" и "Справедливой России" парламента области.

Как отметил избранный сегодня заместителем председателя областного парламента Антон Холодов, отныне списки не будут возглавлять так называемые "паровозы", лидеры партий, которые впоследствии отказывались от депутатских мандатов в регионах в пользу малоизвестных жителям кандидатов.