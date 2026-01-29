Водолацкий: Киев пытается нанести ущерб мирным жителям из-за неудач на фронте

Все вооружение, которое для Украины поставляет Запад, используется не столько на линии фронта, сколько для ударов по мирному населению, указал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

ЛУГАНСК, 29 января. /ТАСС/. Руководство Украины видя, что проигрывает на линии боевого соприкосновения, как "проигрывающий зверь", пытается нанести максимальный ущерб мирному населению Донбасса и Новороссии. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Частота атак [на энергообъекты] связана только лишь с одним, единственная причина в том, что руководство Украины видит о том, что проигрывает на линии боестолкновения полностью, что наши войска продвигаются вперед, что мы создаем так называемую санитарную зону, что позволит нам не допускать атак на Российскую Федерацию и ракетами, и дальними беспилотниками, то, что делается сегодня на территории Сумской, Харьковской области, Днепропетровской области. Естественно, идет освобождение интенсивно нашей территории, которая является нашей по конституции. Это временно занятая националистами территория часть ДНР, часть Запорожской и Херсонской областей. Когда зверь проигрывает, то, естественно, он старается нанести урон простым гражданам, мирному населению", - сказал он.

По словам депутата, все методы и вооружение, которое для Украины поставляет Запад, используются не столько на линии фронта, сколько для ударов по мирному населению. Целью же таких ударов, считает парламентарий, является повышение роста недовольства граждан, чтобы создать в обществе раскол и критическую ситуацию.

Водолацкий отметил, что удары целенаправленно наносятся по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры, таким как школы, детские сады и больницы. Он также привел пример инцидента в Херсонской области с гибелью медиков. По словам депутата, противник видит эти цели благодаря мощной спутниковой системе разведки, которая, по его мнению, финансируется в том числе Илоном Маском и западными спецслужбами, и использует эти данные для наведения.

"Они (военные ВСУ - прим. ТАСС) видят, что это гражданский объект, что там нет военных, они видят, что это скорая помощь, но они специально это делают для того, чтобы именно в нашем обществе породить этот хаос, беспорядки посеять, ну и самое главное, нанести урон мирным гражданам. Вот знаете, когда собака бешеная, она бросается на всех - на детей маленьких, на людей, которые на улице. Вот сегодня руководство Украины - это бешеная собака, которая бросается на мирных граждан, которая кусает мирных граждан", - добавил депутат.