Лавров назвал украинский конфликт широким столкновением РФ и Запада

Глава МИД РФ в интервью турецким СМИ заявил, что Украина является "пешкой" для создания прямых угроз безопасности

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Москва рассматривает украинский конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ - да", - сказал министр. Лавров назвал Украину пешкой, которую западные страны используют для создания угроз безопасности РФ.