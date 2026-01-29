Лавров назвал украинский конфликт широким столкновением РФ и Запада
Редакция сайта ТАСС
15:07
обновлено 15:38
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Москва рассматривает украинский конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.
"Рассматриваем ли мы этот конфликт как широкое столкновение между Россией и Западом? Ответ - да", - сказал министр. Лавров назвал Украину пешкой, которую западные страны используют для создания угроз безопасности РФ.