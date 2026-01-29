Лавров: Киев использовал все перемирия, чтобы "запихнуть" людей на передовую

Все предыдущие периоды, связанные с дипломатическими усилиями в ходе специальной военной операции, заканчивались тем, что любое перемирие тут же использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями, отметил глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Украина использовала все предыдущие перемирия, чтобы "запихнуть" на передовую больше людей и продолжить войну. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

"Все предыдущие периоды, связанные с дипломатическими усилиями в ходе специальной военной операции, заканчивались тем, что любое перемирие тут же использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями, чтобы дать этому режиму передохнуть, опять отловить на улицах украинских городов как можно больше людей, "запихнуть" их на передовую в качестве "пушечного мяса", и вообще получить передышку и собраться силами для продолжения войны против России", - подчеркнул глава дипведомства.

Перемирие, которого добивается Владимир Зеленский, для России неприемлемо, отметил Лавров.