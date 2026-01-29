Лавров: для РФ неприемлемо перемирие, которого добивается Зеленский

Все предыдущие разы использовались для накачки киевского режима оружием, напомнил глава МИД РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Перемирие, которого добивается Владимир Зеленский, для России неприемлемо. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

"Многократно говорили, президент Владимир Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Владимир Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо", - отметил он.

Глава дипведомства подчеркнул, что все предыдущие периоды, связанные с дипломатическими усилиями в ходе специальной военной операции, заканчивались тем, что любое перемирие тут же использовалось для накачивания Украины новыми вооружениями. "Для того, чтобы дать этому режиму передохнуть, опять отловить на улицах украинских городов как можно больше людей, "запихнуть" их на передовую в качестве "пушечного мяса", и вообще получить передышку и собраться силами для продолжения войны против России", - указал Лавров.

"Сейчас в ходе разговоров о гарантиях безопасности, которыми так гордятся украинские руководители, европейцы, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, многие министры государств НАТО и Евросоюза, заявляется, что гарантии безопасности - это ключ к невозобновлению этого конфликта. Это будет ключ к совсем другой "дверке". Потому что если разобраться, о чем идет речь, то "хозяева" режима Зеленского работают над тем, чтобы гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму, корни которого были пущены в ходе госпереворота в феврале 2014 года", - продолжил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что режим Зеленского и его продолжатели по-прежнему властвуют на Украине и по-прежнему являются ставленниками Запада для постоянного раздражения РФ и создания угроз безопасности.