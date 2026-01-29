Начальник ГРУ: переговоры в Абу-Даби с Украиной проходили на русском языке

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию планируется продолжить 1 февраля

Консультации по безопасности представителей России, США и Украины в Абу-Даби © Ryan Carter/ UAE Presidential Court via REUTERS

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Переговоры представителей России и Украины в Абу-Даби проходили на русском языке. Об этом сообщил начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков "Первому каналу".

"Разговор был на русском языке", - сказал Костюков.

23 января в Абу-Даби прошел первый день консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. 28 января Песков сообщил журналистам, что трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.