Зязиков: решить кипрскую проблему смогут только общины острова при поддержке ООН

Посол РФ в Республике Кипр отметил, что отношения народов двух стран остаются братскими

НИКОСИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Решение проблемы кипрского урегулирования по силам лишь жителям острова и их полномочным представителям в межобщинном диалоге при поддержке со стороны ООН. Об этом заявил корреспонденту ТАСС посол Российской Федерации в Республике Кипр Мурат Зязиков.

"Это одна из непростых задач, стоящих перед Организацией Объединенных Наций на протяжении многих лет. И в ООН, которая является основной международной площадкой для урегулирования споров в условиях многополярности современного мироустройства, понимают, что достичь урегулирования на острове способны только сами лидеры кипрских общин посредством конструктивного диалога, который осуществляется под эгидой Всемирной организации", - отметил глава российской дипломатической миссии.

По его словам, недавний визит на остров личного посланника генерального секретаря ООН по Кипру Марии Анхелы Ольгин демонстрирует серьезность подхода Всемирной организации к проблеме острова и ее настрой на поиск конструктивной основы для диалога и согласование важных мер по укреплению межобщинного доверия.

Как подчеркнул посол, позиция РФ в отношении кипрского урегулирования остается неизменной. "Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН проявляет к этому вопросу неослабевающий интерес. Москва всегда выступает за достижение всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения кипрской проблемы, отвечающего, прежде всего, интересам самих общин острова, а также задаче обеспечения мира, безопасности и стабильности в Восточном Средиземноморье", - констатировал Мурат Зязиков.

Глава дипмиссии добавил, что отношения народов России и Кипра формировались веками и, как и прежде, остаются братскими, несмотря на давление со стороны Евросоюза. "Русофобская риторика, к сожалению, доминирующая в некоторых столицах стран ЕС, нацелена на формирование конфронтации и далека от отстаивания подлинных интересов народов Европы. Все очевиднее, что курс на изоляцию России оказался бесперспективным и несостоятельным. Это осознают многие жители и Кипра, и других стран ЕС, в которых все отчетливее слышны призывы к отказу Брюсселя от данного курса и к переходу к конструктивному диалогу с Россией, построенному на принципах равноправия и взаимоуважения", - подчеркнул российский посол в Никосии.