Пасечник назвал критерии будущего депутата Госдумы от ЛНР

Он должен быть патриотом и отстаивать интересы региона на федеральном уровне, отметил глава республики

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Будущий депутат Госдумы от Луганской Народной Республики должен быть патриотом, знать проблемы региона и отстаивать их в парламенте на федеральном уровне. Такое мнение выразил глава республики Леонид Пасечник.

"В первую очередь, однозначно, должен быть патриот своей страны, задачей которого стоит, безусловно, в первую очередь - это интересы нашего большого государства, нашей большой страны, нашей России. Защита ее интересов, защита ее независимости, суверенитета. Работа [депутата Госдумы] должна быть направлена на то, чтобы наша страна, наша Россия была максимально процветающей, богатой, обороноспособной, мощной страной - вот его задача", - сказал он на встрече с журналистами в Луганске.

Пасечник добавил, что депутат Госдумы от республики также должен отстаивать интересы региона на федеральном уровне. "Ни в коем случае никакой коррупции, никаких личных интересов. Человек должен быть абсолютно открытым, честным, правильным, порядочным. Конечно же, человек должен владеть теми проблемами, которые существуют на территории республики. Должен, безусловно и однозначно, общаться с жителями республики, должен слышать их желания, их чаяния, должен вникать в их проблемы и решать эти проблемы, в том числе и в рамках тех полномочий, которые будут ему предоставлены уже как депутату Государственной думы", - сообщил глава региона.

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование планируется на 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 7 регионах - прямые, в 3 - путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.