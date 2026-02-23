Герой России Липовой: РФ в ходе СВО столкнулась с историческими противниками

Председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России" отметил, что россияне сплотились вокруг верховного главнокомандующего

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия противостоит все тем же врагам в ходе проведения специальной военной операции, что и ХIХ - ХХ вв. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.

Читайте также Герой России Липовой: вертолетные экипажи всегда будут востребованы

"История циклична. Снова против нас сражается вся Европа. Это те же самые исторические наши враги, которые на нас нападали и в XIX веке, когда нашим врагом была европейская коалиция во главе с Францией и Наполеоном, и в XX веке была та же самая коалиция - только уже во главе с фашистской Германией под руководством Гитлера", - сказал генерал-майор Липовой.

Он указал, что в наши дни в качестве такой "сакральной жертвы" была выбрана Украина с ее "просроченным" лидером Владимиром Зеленским.

Липовой добавил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, народ сплотился вокруг верховного главнокомандующего. "Наши ребята воюют с еврофашизмом на территории нашей братской Украины, народ в тылу кует победу для тех, кто сегодня на передовой", - подчеркнул он.