Герой России Липовой: РФ в ходе СВО столкнулась с историческими противниками
МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Россия противостоит все тем же врагам в ходе проведения специальной военной операции, что и ХIХ - ХХ вв. Такое мнение в интервью ТАСС выразил председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", Герой России Сергей Липовой.
"История циклична. Снова против нас сражается вся Европа. Это те же самые исторические наши враги, которые на нас нападали и в XIX веке, когда нашим врагом была европейская коалиция во главе с Францией и Наполеоном, и в XX веке была та же самая коалиция - только уже во главе с фашистской Германией под руководством Гитлера", - сказал генерал-майор Липовой.
Он указал, что в наши дни в качестве такой "сакральной жертвы" была выбрана Украина с ее "просроченным" лидером Владимиром Зеленским.
Липовой добавил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, народ сплотился вокруг верховного главнокомандующего. "Наши ребята воюют с еврофашизмом на территории нашей братской Украины, народ в тылу кует победу для тех, кто сегодня на передовой", - подчеркнул он.