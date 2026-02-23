Медведчук: Лондон пытается навязать украинцам "спасителя" в лице Залужного

Глава движения "Другая Украина" заявил, что послу республики в Лондоне активно создают образ героя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Кураторы Владимира Зеленского в Лондоне приняли решение заменить его и стремятся навязать украинцам подконтрольного им человека в лице экс-главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного, которому активно создают имидж героя. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Лондон явно поменял отношение к Зеленскому и пытается всучить Украине нового "спасителя" в лице Залужного. <...> Британцам очень важно поставить своего, а не проамериканского президента в Киеве, и они поняли, что время поменять Зеленского пришло, иначе они потеряют влияние в управлении этим конфликтом", - написал Медведчук в своей авторской статье на сайте движения.

Он напомнил последние интервью Залужного, в которых тот обвиняет Зеленского в военных неудачах ВСУ в ходе конфликта. "Обозреватели запаслись попкорном и наблюдают, как кукловоды кровавого клоуна из Британии методично сливают его в утиль", - прокомментировал Медведчук.

"Но только для украинского народа подобная политическая рокировка не сулит ничего хорошего, это обмен шила на мыло, поскольку никаких проблем решить не в состоянии, а только их усугубит в очередной раз", - подчеркнул глава движения "Другая Украина".

В последнее время Залужный сделал ряд громких заявлений в интервью западным СМИ. Он обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам экс-главкома, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые силы и вооружения, чтобы сконцентрировать их на одном направлении. Кроме того, Залужный рассказал, что в 2022 году в его ставку ворвались с обыском сотрудники Службы безопасности Украины, а сам он вынужден был пригрозить офису Зеленского, что "вызовет подкрепление в Киев". После на Украине стали появляться версии о возможных покушенях на главкома, за которыми стоял офис Зеленского.

Залужный, который, как считают эксперты, находится под сильным влиянием британских спецслужб, пока не объявляет открыто о своих планах, однако многие его действия и заявления говорят о том, что он может попытаться вступить в борьбу за власть. Залужного неоднократно называли вероятным главным соперником Зеленского в случае проведения президентских выборов. Ряд наблюдателей связывали его отставку с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года и последовавшую за этим "ссылку" на должность посла в Лондоне именно с желанием Зеленского избавиться от сильного конкурента. По данным опросов общественного мнения, Залужный по-прежнему опережает Зеленского.