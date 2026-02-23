Медведчук: Зеленский уже проиграл выборы на Украине, не начав их

Глава движения "Другая Украина" заявил, что Вашингтону неудобен Владимир Зеленский

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Владимир Зеленский уже проиграл выборы на Украине, еще даже не объявив об их проведении. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Всем внешним политическим игрокам понятно, что Зеленский уже проиграл выборы, не начав их", - написал Медведчук в своей авторской статье на сайте движения.

Он пояснил, что Вашингтону Зеленский неудобен, так как активно противодействует мирным инициативам президента США Дональда Трампа, которые очень важны главе Белого дома перед предстоящими промежуточными выборами. При этом, отмечает Медведчук, Зеленский стал не нужен и европейским сторонникам продолжения конфликта, так как теперь им удобно повесить на него свой политический крах и поражение.

Медведчук добавил, что Зеленский фактически предал своих избирателей, голосовавших за него в 2019 году. "Еще с начала войны наркофюрер попал в клещи: он отказался от политики мира, чем предал все свои предвыборные обещания, и ни при каких условиях не может быть миротворцем, но удовлетворить партию войны, что внутреннюю, что международных ястребов, тоже не может", - отмечает Медведчук.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания действия военного положения. Зеленский неоднократно утверждал, что готов организовать президентские выборы, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить законодательные изменения, а США и Европу - обеспечить безопасность голосования.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что президентский срок Зеленского "истек вместе с его легитимностью, которую не восстановить никакими ухищрениями". Путин также напоминал, что РФ проводила выборы в период СВО без всяких требований неких гарантий.