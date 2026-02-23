Медведчук сравнил заявления Залужного с мемуарами гитлеровских генералов

Глава движения "Другая Украина" отметил, что они также обвиняли своего фюрера в том, что он нагло вмешивался в их стратегию

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Последние откровения экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, в которых он обвиняет Владимира Зеленского в неудачах украинской армии, перекликаются с воспоминаниями гитлеровских генералов. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Это очень напоминает мемуары гитлеровских генералов, которые обвиняли своего фюрера в том, что он нагло вмешивался в их стратегию, но ничего не пишут о том, что они тогда и пикнуть не смели против бывшего ефрейтора", - написал Медведчук в своей авторской статье, размещенной на сайте движения.

В последнее время Залужный сделал ряд громких заявлений в интервью западным СМИ. Он обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. По словам экс-главкома, Зеленский и другие чиновники не выделили необходимые силы и вооружения, чтобы сконцентрировать их на одном направлении. Кроме того, Залужный рассказал, что в 2022 году в его ставку ворвались с обыском сотрудники Службы безопасности Украины, а сам он вынужден был пригрозить офису Зеленского, что "вызовет подкрепление в Киев". После на Украине стали появляться версии о возможных покушениях на главкома, за которыми стоял офис Зеленского.

Залужный, который, как считают эксперты, находится под сильным влиянием британских спецслужб, пока не объявляет открыто о своих планах, однако многие его действия и заявления говорят о том, что он может попытаться вступить в борьбу за власть. Залужного неоднократно называли вероятным главным соперником Зеленского в случае проведения президентских выборов. Ряд наблюдателей связывали его отставку с поста главкома ВСУ в феврале 2024 года и последовавшую за этим "ссылку" на должность посла в Лондоне именно с желанием Зеленского избавиться от сильного конкурента. По данным опросов общественного мнения, Залужный по-прежнему опережает Зеленского.