РФ примет участие в 61-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве

Делегацию возглавит замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Делегация РФ во главе с замминистра иностранных дел Дмитрием Любинским примет участие в 61-й сессия Совета ООН по правам человека (СПЧ), которая пройдет с 23 февраля по 31 марта в Женеве. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Российская делегация, которая примет участие в сессии в статусе наблюдателя, намерена, как и прежде, активно использовать все имеющиеся возможности в целях преодоления конфронтации и продвижения объединительной повестки дня, а также для формирования у международных партнеров понимания важности налаживания конструктивного международного диалога по вопросам поощрения и защиты прав человека при должном уважении национальных и культурно-исторических особенностей каждого государства", - говорится в сообщении.

Как информировали в министерстве, в программу сессии включен сегмент высокого уровня, в работе которого примет участие замглавы МИД Любинский. "Предполагается рассмотреть широкий спектр вопросов международной правозащитной повестки дня, - указали в дипведомстве. - Среди них - защита прав женщин и детей, в том числе в вооруженных конфликтах, положение правозащитников, свобода вероисповедания, экономические, социальные и культурные права, недопущение пыток, вопросы соблюдения бизнесом прав человека, борьба с терроризмом и ряд других актуальных тем".

Кроме того, запланировано проведение тематической дискуссии высокого уровня по случаю 25-летия Дурбанской декларации и Программы действий, итоговых документов Всемирной конференции по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Наряду с этим, как уточнили в МИД, в рамках интерактивных диалогов состоится обсуждение ситуации с правами человека в Белоруссии, Сирии, на Украине, а также в Афганистане, Венесуэле, Гаити, ДРК, Иране, КНДР, Мали, Мьянме, Никарагуа, Палестине, Судане и Южном Судане. "Предусмотрено принятие итогов прохождения 13 странами, включая Белоруссию, процедуры Универсального периодического обзора. Ожидается назначение 17 новых специальных докладчиков Совета", - добавили в министерстве.