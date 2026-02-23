Дмитриев вновь призвал Стармера уйти в отставку

Спецпредставитель президента РФ прокомментировал публикацию телеканала GB News, в которой сообщается, что британский премьер-министр обвиняется в том, что помогал педофилам уклоняться от судебного преследования, вынося им лишь предупреждения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © James Manning, Pool Photo via AP

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вновь посоветовал британскому премьер-министру Киру Стармеру уйти в отставку.

"Стармер должен уйти", - написал он в Х на английском языке.

Таким образом он прокомментировал публикацию британского телеканала GB News, в которой сообщается, что премьер-министр обвиняется в том, что, возглавляя ранее британскую прокуратуру, помогал педофилам уклоняться от судебного преследования, вынося им лишь предупреждения.

Ранее Дмитриев заявлял, что Стармер должен уйти в отставку, чтобы агрессоры из Великобритании и ЕС признали ошибки и устремились к миру. В январе он также делился результатами голосования в Х о том, должен ли Стармер оставить должность. Согласно опросу, 96% пользователей посчитали, что премьер-министр должен уйти.