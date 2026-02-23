Дмитриев: британцы заслуживают большего, чем экс-принц Эндрю и Стармер

Брат короля Великобритании и британский премьер-министр замешаны в скандале вокруг дела уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Benjamin Cremel/ Pool Photo via AP

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что британская общественность заслуживает более достойных людей, чем брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и британский премьер-министр Кир Стармер, замешанные в скандале вокруг дела уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"Британская общественность заслуживает большего, чем принц Эндрю и Стармер", - написал он в Х на английском языке.

8 февраля свой пост покинул глава аппарата премьер-министра Морган Максуини. Причиной этого решения стал скандал вокруг назначения дружившего с Эпштейном Питера Мандельсона послом в США. На следующий день вслед за Максуини ушел директор службы по связям с общественностью Стармера Тим Аллан. После этого в британской прессе усилились разговоры о возможной скорой смене главы правительства, который санкционировал назначение Мандельсона. Однако Стармеру удалось заручиться поддержкой партии и остаться на своем посту.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет информацию, согласно которой он, занимая пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям с 2001 по 2011 год, передавал конфиденциальные сведения уличенному в педофилии американскому финансисту Джеффри Эпштейну. Позже бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, следствие продолжается.