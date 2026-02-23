РФ поднимет в СПЧ ООН вопрос нарушений прав русскоязычного населения Украины

Москва также затронет тему разгула русофобии в странах Евросоюза, заявил замминистра иностранных дел Дмитрий Любинский

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Делегация РФ в ходе 61-й сессий Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) намерена поднять вопрос нарушений прав русскоязычного населения на Украине, а также разгула русофобии в странах ЕС. Об этом заявил глава делегации, замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

По его словам, российская делегация примет "самое деятельное участие" в открывшейся в понедельник сессии СПЧ ООН, как в рамках сегмента высокого уровня, так и в последующих мероприятиях сессии. В частности, российская сторона продолжит разъяснять совету "истоки кризиса на Украине и причины проведения специальной военной операции".

"Намереваемся вновь привлечь внимание совета к грубым и массовым нарушениям прав русскоязычного населения на Украине, разгулу русофобии в странах Европейского союза, а также к деградирующему положению дел в правозащитной области в государствах коллективного Запада в целом", - сказал Любинский российским журналистам.

61-я сессия СПЧ ООН проходит в Женеве с 23 февраля по 31 марта. На ней будут представлены итоги периодических обзоров ситуации с правами человека в Андорре, Белоруссии, Болгарии, Гондурасе, Либерии, Ливии, Малави, на Мальдивских Островах, Маршалловых Островах, в Монголии, Панаме, Хорватии и на Ямайке.