Мирошник: Россия и США считают, что ЕС нечего делать в переговорах по Украине

Именно у Вашингтона "появилось хотя бы какое-то желание" модерировать процесс украинского урегулирования, заявил посол по особым поручениям МИД России

© Dmytro Smolienko/ Ukrinform/ NurPhoto via Reuters Connect

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Европейские представители, которые неустанно пытаются сунуть свой нос в процесс украинского урегулирования, являются для переговорного процесса на данном этапе абсолютным злом, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Москва и Вашингтон, отметил он, едины во мнении, что Евросоюзу за столом переговоров по Украине делать сегодня нечего.

В эфире телеканала "Соловьев Live" он обратил внимание на то, что Запад сегодня "расколот приходом [президента США Дональда] Трампа", и именно у Вашингтона "появилось хотя бы какое-то желание" модерировать процесс украинского урегулирования. "У европейцев такого желания нет, - отметил дипломат. - И поэтому и Соединенные Штаты, и Россия, в общем-то, едины во мнении, что европейцам на данном этапе на этих переговорах делать нечего".

Единственное устремление Евросоюза, напомнил Мирошник, - это "максимально топить за Украину": "Они являются прямыми соучастниками конфликта на одной из его сторон, и вопрос медиации у них точно никак не получится. Поэтому на данном моменте европейцы - это точно зло для переговоров, они не могут участвовать в них, особенно если мы ставим задачу поиска вариантов системного урегулирования и прекращения кровопролития". Именно этого, подчеркнул он, европейцы "точно не хотят".

При этом на состоявшиеся недавно очередные переговоры делегаций РФ, США и Украины в Женеве представители "евротройки" (Германия, Франция и Великобритания) и Италии все же приехали, однако не попали дальше холла отеля. По словам российского посла, появление западных представителей на очередном раунде переговоров - это, во-первых, "неудержимое желание европейцев сунуть свой нос в эти переговоры", а во-вторых - определенное недоверие Киеву.

"Они боятся, что Украина и на дипломатическом треке посыплется. Поэтому там [было] непосредственно такое присутствие моральное: мы вот здесь, за стеночкой, рядышком стоим, а если что, мы ворвемся в комнату для продолжения или перехвата инициативы", - объяснил Мирошник. Однако "сидеть в холле и потихонечку попивать чай", ожидая результата переговоров или выхода в холл представителей делегаций, "не делает европейцам большой чести" и лишь говорит о том, что они сегодня "несколько отставлены от этих процессов", указал дипломат.