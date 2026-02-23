Медведев: Россия стала передовой страной по беспилотникам

Зампред Совбеза отметил, что раньше это не считалось сильной стороной военно-промышленного комплекса страны

© Официальный канал Дмитрия Медведева в Max

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия вышла в число передовых стран в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов, несмотря на то что ранее это направление не считалось сильной стороной отечественного военно-промышленного комплекса.

Соответствующее видео было опубликовано в его канале в Max.

По его словам, прежде в стране полагали, что беспилотная тематика не является ее сильной стороной, тогда как традиционно высокие позиции занимались в производстве ракет, самолетов, танков и другой техники. В настоящее время, подчеркнул он, Россия стала одной из передовых стран в области беспилотников, и это соответствует действительности.